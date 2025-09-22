20:24  22 сентября
22 сентября 2025, 20:35

Как выглядит самый большой рынок в Днепре после пожара

22 сентября 2025, 20:35
Читайте також українською мовою
Фото: Відомо
Читайте також
українською мовою

Накануне произошел пожар на рынке "Озерка" в Днепре. Журналисты показали, как выглядят сейчас торговые павильоны.

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews .

По словам продавцов, рабочий день начался спокойно. Однако в какой-то момент раздался крик, а на рынке все увидели черный дым. Пламя быстро охватывали торговые ряды под одной крышей.

По словам одной из продавщиц, они чудом успели вынести товар. Женщина рассказала, что у нее ничего не сгорело и не пронизалось запахом. Все делали очень быстро. Сейчас его точка уже работает.

Другой продавщице повезло меньше. От ее точки остались только кирпичные стены и пепел. О компенсации от администрации "Озерки" пока не говорят, но непонятно будет ли вообще.

"Все сгорело. Ущерб составляет 140 тысяч гривен. Торговали продукцией от завода "Продтовары”. Я одна держала точку. Работать надо, у меня дочь с ребенком", - говорит женщина.

Напомним, пожар на "Озерке" произошел 21 сентября. Спасатели рассказали, что огонь охватил торговые павильоны под крышей. Площадь пожара была около 200 квадратных метров.

пожар Днепр
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
