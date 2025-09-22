Фото: Відомо

Накануне произошел пожар на рынке "Озерка" в Днепре. Журналисты показали, как выглядят сейчас торговые павильоны.

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews .

По словам продавцов, рабочий день начался спокойно. Однако в какой-то момент раздался крик, а на рынке все увидели черный дым. Пламя быстро охватывали торговые ряды под одной крышей.

По словам одной из продавщиц, они чудом успели вынести товар. Женщина рассказала, что у нее ничего не сгорело и не пронизалось запахом. Все делали очень быстро. Сейчас его точка уже работает.

Другой продавщице повезло меньше. От ее точки остались только кирпичные стены и пепел. О компенсации от администрации "Озерки" пока не говорят, но непонятно будет ли вообще.

"Все сгорело. Ущерб составляет 140 тысяч гривен. Торговали продукцией от завода "Продтовары”. Я одна держала точку. Работать надо, у меня дочь с ребенком", - говорит женщина.

Напомним, пожар на "Озерке" произошел 21 сентября. Спасатели рассказали, что огонь охватил торговые павильоны под крышей. Площадь пожара была около 200 квадратных метров.