22 вересня 2025, 20:35

Як виглядає найбільший ринок у Дніпрі після пожежі

22 вересня 2025, 20:35
Фото: Відомо
Напередодні сталась пожежа на ринку "Озерка" в Дніпрі. Журналісти показали, як виглядають там зараз торгівельні павільйони

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

За словами продавців, тоді робочий день розпочався спокійно. Однак у якийсь момент почувся крик, а над ринком всі побачили чорний дим. Полум'я швидко охоплювали торгівельні ряди під одним дахом.

За словами однієї з продавчинь, вони дивом встигли винести товар. Жінка розповіла, що в неї нічого не згоріло та не пронизалось запахом. Все робили дуже швидко. Зараз її точка вже працює.

Іншій продавчині пощастило менше. Від її точки залишилися лише цегляні стіни та попіл. Про компенсацію від адміністрації "Озерки" поки не говорять, та не зрозуміло чи буде взагалі.

"Усе згоріло. Збитки становлять 140 тисяч гривень. Торгували продукцією від заводу "Продтовари”. Я одна тримала точку. Працювати треба, у мене донька з дитиною", - каже жінка.

Нагадаємо, пожежа на "Озерці" сталась 21 вересня. Рятувальники розповіли, що вогонь охопив торгівельні павільйони під спільним дахом. Площа пожежі була близько 200 квадратних метрів.

