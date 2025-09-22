Фото: ОВА

В ніч на 22 вересня під ворожими обстрілами опинилися два райони Дніпропетровщини

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

У Нікопольському районі російська армія била важкою артилерією та FPV-дронами по райцентру, а також по Марганецькій, Мирівській і Покровській громадах. Пошкоджені два приватні будинки й господарська споруда.

Також, за уточненою інформацією, через одну з вчорашніх атак у Нікополі понівечені п'ятиповерхівка та оселі місцевих.

Після опівночі під ударом опинилася Покровська громада на Синельниківщині. Внаслідок ворожої атаки дронами зайнялися літня кухня, гараж і вантажівка. На одному з підприємств спалахнула пожежа, знищені шість машин, ще три пошкоджені. Руйнувань зазнав і приватний будинок.

На щастя, повсюди минулося без постраждалих.

Очільник ОВА зазначив, що українські захисники збили над областю 10 ворожих безпілотників.

Перші два фото та зображення на головній – Синельниківщина. Решта з Нікопольського району.

Нагадаємо, зранку 22 вересня росіяни завдали удар по Запоріжжю. Російські війська скерували на місто щонайменше п’ять авіабомб. Під приціл потрапили об’єкти цивільної інфраструктури та промисловості. Внаслідок атаки загинули три людини, ще дві дістали поранення.