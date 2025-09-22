Фото: ОВА

Утром 22 сентября россияне нанесли удар по Запорожью. Российские войска направили на город не менее пяти авиабомб. Под прицел попали объекты гражданской инфраструктуры и промышленности

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате атаки погибли два человека, еще два получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Повреждены, по меньшей мере, 15 многоэтажек, 10 частных домов и ряд нежилых помещений. В городе вспыхнули пожары, уничтожены и повреждены несколько автомобилей.

Один частный дом полностью разрушен. По предварительным данным, под завалами может оставаться женщина. Спасатели ГСЧС непрерывно работают на месте, делая все возможное, чтобы ее найти.

Коммунальные службы уже приступили к восстановительным работам: в жилых домах выбитые окна закрывают OSB-плитами, а специалисты районных администраций фиксируют повреждения.

Обновлено в 7:50: К сожалению, спасатели достали из-под завалов разрушенного дома тело 75-летней женщины. Сегодняшняя атака россиян по Запорожью уже унесла жизни трех человек.

Напомним, в ночь на 22 сентября Киевская область снова оказалась под вражеским ударом. Атака привела к пожарам и разрушениям в четырех районах региона.