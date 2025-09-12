В Днепропетровской области россияне убили женщину
Россияне из артиллерии обстреляли Днепропетровскую область. К сожалению, местная жительница погибла
Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Сергея Лысака, в Марганецком обществе погибла 66-летняя женщина. Председатель ОВА выразил соболезнования родным и близким. Женщина погибла в результате российских артиллерийских обстрелов.
Также в результате удара и атаки дроном пострадал 65-летний мужчина и 59-летний мужчина. 65-летний местный житель госпитализирован.
В результате российской атаки повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, авто.
Напомним, ранее российские дроны массированно атаковали Краматорск. В городе возникли пожары, в том числе в админздании. При ликвидации возгорания спасатели попали под повторный удар.
Россияне обстреляли из артиллерии Херсон: в ОВА показали последствияВсе новости »
12 сентября 2025, 10:16Удары по окрестностям Сум и Битицкому старостату: есть погибшие
12 сентября 2025, 08:57На Днепропетровщине из-за атак "Градов" и дронов возникли пожары
12 сентября 2025, 08:19
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
Алкоголь, ножи и пиротехника под запретом: что изменится в Умани с 15 сентября
12 сентября 2025, 20:46Украина начнет в Польше поисково-эксгумационные работы жертв Волынской трагедии
12 сентября 2025, 20:29Это был заказ: в Одессе правоохранители готовятся в суд по делу об убийстве активиста Ганула
12 сентября 2025, 20:15Штраф за взятки: на Ровенщине 70-летняя женщина организовала схему избегания командировок на фронт
12 сентября 2025, 20:06В Резерв+ отключат важные услуги
12 сентября 2025, 19:51Международная поддержка для Харьковщины: новые проекты помощи вынужденным переселенцам
12 сентября 2025, 19:39В Запорожье открыли ассоциированную школу ЮНЕСКО из релоцированной общины
12 сентября 2025, 19:27Действующего нардепа подозревают в госизмене и мошенничестве: ГБР завершило расследование
12 сентября 2025, 19:21В Киеве мужчина за час ограбил двух детей
12 сентября 2025, 19:12Как остановить Shahed: Зеленский назвал стоимость и количество необходимого оружия
12 сентября 2025, 18:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
Все блоги »