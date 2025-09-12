Фото: ОВА

Россияне из артиллерии обстреляли Днепропетровскую область. К сожалению, местная жительница погибла

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, в Марганецком обществе погибла 66-летняя женщина. Председатель ОВА выразил соболезнования родным и близким. Женщина погибла в результате российских артиллерийских обстрелов.

Также в результате удара и атаки дроном пострадал 65-летний мужчина и 59-летний мужчина. 65-летний местный житель госпитализирован.

В результате российской атаки повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, авто.

Напомним, ранее российские дроны массированно атаковали Краматорск. В городе возникли пожары, в том числе в админздании. При ликвидации возгорания спасатели попали под повторный удар.