13 вересня 2025, 09:06

Поранені, збиті дрони й руйнування у Нікополі: нічна атака на Дніпропетровщину

13 вересня 2025, 09:06
Фото: Дніпропетровська ОВА
У ніч на 13 вересня ворог вкотре обстріляв Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровщини. По Нікопольщині агресор бив FPV-дронами та артилерією. Під вогнем опинилися районний центр і Марганецька громада

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За уточненими даними, внаслідок вечірнього обстрілу Нікополя пошкоджені релігійна установа, три багатоповерхівки та лінія електропередач.

На Синельниківщині російська армія застосувала безпілотники та авіабомби (КАБи). Ударів зазнали Дубовиківська, Межівська та Покровська громади.

У результаті атак поранено двох чоловіків. Спалахнули комбайн, адміністративна будівля та приватний будинок.

За офіційною інформацією, над областю було збито три ворожі БпЛА.

Нагадаємо, РФ ввечері 12 вересня запустила по Україні ударні дрони "Шахед". Перші безпілотники почали заходити в повітряний простір країни близько 19:30.

Раніше повідомялося, що лише за перші п'ять днів вересня РФ застосувала проти України 1 300 ударних безпілотників, майже 900 керованих авіабомб та до пів сотні ракет різних типів.

