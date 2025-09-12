На Дніпропетровщині росіяни вбили жінку
Росіяни з артилерії обстріляли Дніпропетровську область. На жаль, місцева жителька загинула
Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Сергія Лисака, в Марганецькій громаді загинула 66-річна жінка. Голова ОВА висловив співчуття рідним та близьким. Жінка загинула внаслідок російського артилерійського обстрілу.
Також внаслідок цього удару та атаку дроном постраждав 65-річний чоловік та 59-річний чоловік. 65-річного місцевого жителя госпіталізували.
Внаслідок російської атаки пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, авто.
Нагадаємо, раніше російські дрони масовано атакували Краматорськ. У місті виникли пожежі, зокрема в адмінбудівлі. Під час ліквідації загоряння рятувальники потрапили під повторний удар.
