В четверг, 11 сентября, российские дроны массированно атаковали Краматорск. В городе возникли пожары, в том числе в админздании

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

При ликвидации возгорания спасатели попали под повторный удар: обломки повредили пожарную автолестницу.

К счастью, никто из огнеборцев не пострадал. После стабилизации ситуации они вернулись к работе и полностью ликвидировали пожар.

Также чрезвычайники помогли жителям, которые оказались заблокированы в собственной квартире.

В общей сложности по городу зафиксированы 15 ударов, ранения получили шесть человек.

Напомним, в ночь на 11 сентября Россия запустила по Украине около 66 ударных беспилотников типа Shahed, Гербер и другие дроны по нескольким направлениям. Зафиксировано попадание 4 ударных БпЛА по трем локациям.