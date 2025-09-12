Фото: ОВА

В ночь на 12 сентября российские военные обстреляли Никопольщину и Синельниковский район

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Враг атаковал Никопольский район, обстреляв сам Никополь, Мировскую и Марганецкую громады. Использовали "Грады", артиллерию и дроны.

В одном из населенных пунктов загорелось хозяйственное сооружение, пожар ликвидировали. К счастью, пострадавших нет.

Кроме того, вражеский дрон атаковал Межевскую громаду Синельниковского района, где также произошел пожар.

Глава ОВА рассказал, что из-за вечерней атаки в Марганце пострадал 21-летний парень, он обратился за помощью к врачам. Всего за вчерашний день в районе – трое раненых.

Напомним, утром 12 сентября российские ударные беспилотники ударили по промышленной зоне на окраине Сум. Возник пожар, повреждены нежилые здания и транспорт.