12 сентября 2025, 08:19

На Днепропетровщине из-за атак "Градов" и дронов возникли пожары

12 сентября 2025, 08:19
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

В ночь на 12 сентября российские военные обстреляли Никопольщину и Синельниковский район

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Враг атаковал Никопольский район, обстреляв сам Никополь, Мировскую и Марганецкую громады. Использовали "Грады", артиллерию и дроны.

В одном из населенных пунктов загорелось хозяйственное сооружение, пожар ликвидировали. К счастью, пострадавших нет.

Кроме того, вражеский дрон атаковал Межевскую громаду Синельниковского района, где также произошел пожар.

Глава ОВА рассказал, что из-за вечерней атаки в Марганце пострадал 21-летний парень, он обратился за помощью к врачам. Всего за вчерашний день в районе – трое раненых.

Напомним, утром 12 сентября российские ударные беспилотники ударили по промышленной зоне на окраине Сум. Возник пожар, повреждены нежилые здания и транспорт.

12 сентября 2025
