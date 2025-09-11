На Дніпропетровщині дитина вистрелила собі в голову з пістолета

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Покрові Дніпропетровської області дворічний хлопчик вистрелив собі в голову із травматичного пістолета

Як передає RegioNews, про це розповіли медики місцевої екстреної медичної допомоги.

Нещасний випадок стався 10 вересня. Прибувши за викликом, медики виявили дворічного хлопчика, який мав рану в ділянці чола.

Поранення дитина отримала після того, як випадково вистрелила собі в голову з травматичного пістолета, яку знайшла в тумбочці. Того дня вдома з хлопчиком перебувала його 31-річна мати.

Стан хлопчика медики оцінили як середній за тяжкістю.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині у червні військовий влаштував стрілянину у дворі. Чоловік стріляв з балкону по дитячому майданчику і поранив дитину.