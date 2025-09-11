15:14  11 вересня
Завтра в Україні похолодає до +16 градусів
14:58  11 вересня
У Черкасах чоловік із сокирою в пакеті напав на військових ТЦК
14:33  11 вересня
На Полтавщині член ВЛК у ТЦК "торгував інвалідністю": яка була ціна питання
11 вересня 2025, 20:40

На Дніпропетровщині дитина вистрелила собі в голову з пістолета

11 вересня 2025, 20:40
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Покрові Дніпропетровської області дворічний хлопчик вистрелив собі в голову із травматичного пістолета

Як передає RegioNews, про це розповіли медики місцевої екстреної медичної допомоги.

Нещасний випадок стався 10 вересня. Прибувши за викликом, медики виявили дворічного хлопчика, який мав рану в ділянці чола.

Поранення дитина отримала після того, як випадково вистрелила собі в голову з травматичного пістолета, яку знайшла в тумбочці. Того дня вдома з хлопчиком перебувала його 31-річна мати.

Стан хлопчика медики оцінили як середній за тяжкістю.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині у червні військовий влаштував стрілянину у дворі. Чоловік стріляв з балкону по дитячому майданчику і поранив дитину.

Дніпропетровська область медики дитина пістолет поранення
11 вересня 2025
07 серпня 2025
