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20 июня 2025, 15:55

На Днепропетровщине военный устроил стрельбу во дворе, ранен ребенок

20 июня 2025, 15:55
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фото: Днепр Оперативный
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В Кривом Роге военный стрелял с балкона по детской площадке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал Днепр Оперативный.

Сообщается, что мужчина с 4 этажа выстрелил четыре раза из пневматического пистолета. Стрелял металлическими шариками.

В результате стрельбы ранения получил 10-летний мальчик.

Известно, что выстрелы произвел находящийся в отпуске военнослужащий.

Правоохранители уже открыли производство по статье хулиганство с применением оружия (ч.4 ст.296 УК). Стрельцу грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, на Днепропетровщине женщина ударила мужчину ножом.

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