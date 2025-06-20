На Днепропетровщине военный устроил стрельбу во дворе, ранен ребенок
В Кривом Роге военный стрелял с балкона по детской площадке
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал Днепр Оперативный.
Сообщается, что мужчина с 4 этажа выстрелил четыре раза из пневматического пистолета. Стрелял металлическими шариками.
В результате стрельбы ранения получил 10-летний мальчик.
Известно, что выстрелы произвел находящийся в отпуске военнослужащий.
Правоохранители уже открыли производство по статье хулиганство с применением оружия (ч.4 ст.296 УК). Стрельцу грозит до 7 лет лишения свободы.
Напомним, на Днепропетровщине женщина ударила мужчину ножом.
Оккупанты ударили по Днепропетровщине: ранен мужчинаВсе новости »
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