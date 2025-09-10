Фото: Нацполиция

Инцидент произошел в Кривом Роге, в районе 20 квартала. Там мужчина бейсбольной битой избил автомобиль Renault Trafic, принадлежавший сотрудникам одного из ТЦК

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Злоумышленник уже приговорен к четырем годам тюрьмы, но с условным сроком. Однако он сидел под стражей три месяца, пока продолжалось следствие и рассматривалось судебное дело.

Как говорится в материалах дела, на суде мужчина раскаялся и признал вину. Он рассказал, что двигался по одной из улиц Кривого Рога на собственном авто и в тот момент заметил толкотню с военнослужащими ТЦК.

Муж требовал отпустить задержанного, которого пытались затащить в автобус. Когда на него не обращали внимания, он начал ругаться, а впоследствии — достал из своей легковушки бейсбольную биту и трижды ударил ею по авто ТЦК. После этого он просто уехал с места происшествия.

Напомним, трем участницам акции в Виннице против территориального центра комплектования сообщили о подозрении. События произошли в начале августа, когда в городе вспыхнули массовые стычки.

В полиции тогда заявили, что во время информирования жителей о мобилизации военнослужащие ТЦК задержали мужчину, разыскиваемого за уклонение от военной службы. Уже вечером местные жители собрались возле стадиона и потребовали выпустить всех находившихся в помещении ТЦК мужчин.