16:52  10 вересня
Депутата із Закарпаття підозрюють у незаконній торгівлі сигаретами
15:33  10 вересня
Погода в Україні 11 вересня – де очікуються дощі
13:15  10 вересня
На Полтавщині чоловік забив знайомого до смерті
10 вересня 2025, 20:15

Наводив удари росіян по енергетиці: затримали російського агента з Дніпропетровщини

10 вересня 2025, 20:15
Фото: СБУ
39-річний чоловік працював на російську розвідку. Росіяни хотіли отримати від нього "допомогу" в атаках по енергетиці "в обхід" ППО

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Окупанти готували вдарити по енергетичних об'єктах "в обхід" української ППО. 39-річному жителю Криворізького району доручили коригувати атаки ворога по Кривому Розі та сусідній Кіровоградщині. Завербував чоловіка представник російської розвідки.

За завданням росіян агент почав рейсовими автобусами об’їжджати місцевість, де намагався виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ. Також під час повітряних тривог він фіксував маршрути бойових чергувань мобільних вогневих груп, які потрапляли до його уваги.

СБУ затримала зловмисника. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала російського агента, який на замовлення росіян коригував удари по Запоріжжю. На замовлення росіян він збирав координати різних об'єктів у місті.

СБУ затримання коригувальник
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
07 серпня 2025
