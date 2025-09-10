Фото: СБУ

39-річний чоловік працював на російську розвідку. Росіяни хотіли отримати від нього "допомогу" в атаках по енергетиці "в обхід" ППО

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Окупанти готували вдарити по енергетичних об'єктах "в обхід" української ППО. 39-річному жителю Криворізького району доручили коригувати атаки ворога по Кривому Розі та сусідній Кіровоградщині. Завербував чоловіка представник російської розвідки.

За завданням росіян агент почав рейсовими автобусами об’їжджати місцевість, де намагався виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ. Також під час повітряних тривог він фіксував маршрути бойових чергувань мобільних вогневих груп, які потрапляли до його уваги.

СБУ затримала зловмисника. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала російського агента, який на замовлення росіян коригував удари по Запоріжжю. На замовлення росіян він збирав координати різних об'єктів у місті.