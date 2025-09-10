16:52  10 вересня
Депутата із Закарпаття підозрюють у незаконній торгівлі сигаретами
15:33  10 вересня
Погода в Україні 11 вересня – де очікуються дощі
13:15  10 вересня
На Полтавщині чоловік забив знайомого до смерті
UA | RU
UA | RU
10 вересня 2025, 19:35

Намагався врятувати призовника: на Дніпропетровщині чоловік побив автівку ТЦК

10 вересня 2025, 19:35
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Інцидент стався у Кривому Розі, в районі 20 кварталу. Там чоловік бейсбольною битою побив автомобіль Renault Trafic, який належав співробітникам одного з ТЦК

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Зловмисника вже засудили до чотирьох років тюрми, але з умовним терміном. Проте він сидів під вартою три місяці, доки тривало слідство та розглядалась судова справа.

Як йдеться у матеріалах справи, на суді чоловік розкаявся та визнав провину. Він розповів, що рухався однією з вулиць Кривого Рогу на власному авто й у той момент помітив штовханину з військовослужбовцями ТЦК.

Чоловік вимагав відпустити затриманого, якого намагались затягнути в автобус. Коли на нього не звертали уваги, він почав лаятися, а згодом — дістав зі свого легковика бейсбольну биту та тричі вдарив нею по автівці ТЦК. Після цього він просто поїхав з місця події.

Нагадаємо, трьом учасницям акції у Вінниці проти територіального центру комплектування повідомили про підозру. Події відбулися на початку серпня, коли в місті спалахнули масові сутички.

У поліції тоді заявили, що під час інформування жителів про мобілізацію військовослужбовці ТЦК затримали чоловіка, розшукуваного за ухилення від військової служби. Вже ввечері місцеві жителі зібралися біля стадіону та вимагали випустити усіх чоловіків, які перебували у приміщенні ТЦК.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд ТЦК Дніпропетровська область
У Луцьку працівники ТЦК намагалися затримати чоловіка, але самі потрапили в пастку
09 вересня 2025, 11:12
Всі новини »
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
"Холостяк" із Тарасом Цимбалюком уже незабаром: оголосили дату прем'єри
10 вересня 2025, 21:50
Поліцейські показали евакуацію з палаючої Ярової на Донеччині, де окупанти вбили 25 осіб
10 вересня 2025, 21:33
В Україні за тиждень змінились ціни на овочі: що подорожчало, а що подешевшало
10 вересня 2025, 21:30
Запоріжжя під обстрілом: поранено двох мирних жителів
10 вересня 2025, 21:09
В Україні боротимуться із контрабандними iPhone 17
10 вересня 2025, 20:55
Подвійне вбивство на Вінниччині: ексвчителю повідомили про підозру
10 вересня 2025, 20:49
Львів купить автобусів майже на 15 млн євро
10 вересня 2025, 20:41
Україна ввела нові санкції проти осіб та компаній з Росії
10 вересня 2025, 20:19
Наводив удари росіян по енергетиці: затримали російського агента з Дніпропетровщини
10 вересня 2025, 20:15
Росіяни атакували Дніпропетровщину: є постраждала
10 вересня 2025, 19:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »