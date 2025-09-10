Фото: Нацполіція

Інцидент стався у Кривому Розі, в районі 20 кварталу. Там чоловік бейсбольною битою побив автомобіль Renault Trafic, який належав співробітникам одного з ТЦК

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Зловмисника вже засудили до чотирьох років тюрми, але з умовним терміном. Проте він сидів під вартою три місяці, доки тривало слідство та розглядалась судова справа.

Як йдеться у матеріалах справи, на суді чоловік розкаявся та визнав провину. Він розповів, що рухався однією з вулиць Кривого Рогу на власному авто й у той момент помітив штовханину з військовослужбовцями ТЦК.

Чоловік вимагав відпустити затриманого, якого намагались затягнути в автобус. Коли на нього не звертали уваги, він почав лаятися, а згодом — дістав зі свого легковика бейсбольну биту та тричі вдарив нею по автівці ТЦК. Після цього він просто поїхав з місця події.

Нагадаємо, трьом учасницям акції у Вінниці проти територіального центру комплектування повідомили про підозру. Події відбулися на початку серпня, коли в місті спалахнули масові сутички.

У поліції тоді заявили, що під час інформування жителів про мобілізацію військовослужбовці ТЦК затримали чоловіка, розшукуваного за ухилення від військової служби. Вже ввечері місцеві жителі зібралися біля стадіону та вимагали випустити усіх чоловіків, які перебували у приміщенні ТЦК.