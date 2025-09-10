Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 10 сентября противовоздушная оборона уничтожила восемь беспилотников, которые россияне направили в Днепропетровскую область

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По данным главы ОВА, вечером враг еще раз атаковал Никопольщину, применив FPV-дрон. Удар пришелся по Мировской громаде.

Еще один российский беспилотник попал по Межевской громаде Синельниковского района. Там загорелось здание культуры, пожар огнеборцы ликвидировали.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Напомним, утром 10 сентября во время массированной атаки на страну в Житомире прогремели мощные взрывы.

В Винницкой области зафиксированы попадания в гражданские промышленные объекты.