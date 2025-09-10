Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В ніч на 10 вересня протиповітряна оборона знищила вісім безпілотників, які росіяни спрямували на Дніпропетровську область

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За даними очільника ОВА, ввечері ворог ще раз атакував Нікопольщину, застосувавши FPV-дрон. Удар припав по Мирівській громаді.

Ще один російський безпілотник влучив по Межівській громаді Синельниківського району. Там загорівся будинок культури, пожежу вогнеборці ліквідували.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, зранку 10 вересня під час масованої атаки на країну у Житомирі пролунали потужні вибухи.

На Вінниччині зафіксовані влучання у цивільні промислові об’єкти.