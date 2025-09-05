Украл 100 тысяч из АЗС: в Кривом Роге задержали 25-летнего мужчину
В Кривом Роге полицейские задержали 25-летнего мужчину, который похитил 100 тысяч гривен из служебного кабинета автозаправочной станции
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что преступление произошло 3 сентября около 07.50 в Саксаганском районе. Злоумышленник воспользовался отсутствием персонала, проник в помещение и похитил деньги.
Подозреваемый задержан. Ему сообщили о подозрении.
За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Харькове разоблачили таксиста и его сообщника. Они украли деньги и вещи украинского военного. Злоумышленникам сообщили о подозрении. Им грозит до 8 лет лишения свободы.
В Днепропетровской области будут судить жителя Киевщины за торговлю оружиемВсе новости »
05 сентября 2025, 09:50На выезде из Украины разоблачили водителя авто, спрятавшего 30 тысяч долларов в носках
04 сентября 2025, 15:21Ограбил военного на коляске: в Киеве задержали злоумышленника
04 сентября 2025, 11:44
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
В Николаеве судили водителя маршрутки за смертельное ДТП: какую меру пресечения избрали
05 сентября 2025, 16:20Напал с ножом на работника ТЦК – на Харьковщине мужчине объявили подозрение
05 сентября 2025, 16:11На выходных в Украине будет по-летнему тепло
05 сентября 2025, 15:51В Варшаве трое мужчин жестоко избили украинцев: в чем причина
05 сентября 2025, 15:35В Тернопольской области разоблачили группу мошенников, которые выманили у людей почти 6 млн грн
05 сентября 2025, 15:27Зеленский о войсках партнеров в Украине: речь идет о тысячах
05 сентября 2025, 14:42В Днепре вузы требовали взятку за поступление на магистратуру
05 сентября 2025, 14:30Гендиректор "Укрпочты" резко ответил хейтерам и отказался извиняться – детали скандала
05 сентября 2025, 14:22Днепр под обстрелом: городские власти рассказали о последствиях
05 сентября 2025, 13:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия