В Кривом Роге полицейские задержали 25-летнего мужчину, который похитил 100 тысяч гривен из служебного кабинета автозаправочной станции

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что преступление произошло 3 сентября около 07.50 в Саксаганском районе. Злоумышленник воспользовался отсутствием персонала, проник в помещение и похитил деньги.

Подозреваемый задержан. Ему сообщили о подозрении.

За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

