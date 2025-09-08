10:22  08 вересня
У Києві через борг чоловік наніс знайомому численні ножові поранення
У Кривому Розі 16-річного хлопця засудили на 10 років за вбивство бабусі
У Києві Audi виїхала на зустрічну і зіткнулася з Nissan: двоє загиблих
08 вересня 2025, 13:05

Трагедія у Кривому Розі: поліцейський застрелився в службовому авто

08 вересня 2025, 13:05
Фото: соцмережі
У Кривому Розі 25-річний правоохоронець вчинив самогубство, вистреливши з табельної зброї. Його тіло знайшли у службовому автомобілі біля одного з кладовищ міста

Про це пише місцнвий телеграм-канал СВОЇ, передає RegioNews.

За інформацією джерел, загиблий – оперуповноважений кримінальної поліції Криворізького районного управління. Сьогодні вранці він мав здати зброю після чергування, але не з'явився. Це стало приводом для початку пошуків.

На місці трагедії наразі працюють відповідні служби, а заїзд до кладовища перекрито.

Правоохоронці з'ясовують причини та обставини події.

Нагадаємо, 8 вересня у Києві сталося смертельне ДТП за участю військового авто. За попередніми даними, штаб-сержант однієї з військових частин, керуючи службовим авто, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим автомобілем. Загинули двоє людей .

