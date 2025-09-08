Трагедія у Кривому Розі: поліцейський застрелився в службовому авто

Фото: соцмережі

У Кривому Розі 25-річний правоохоронець вчинив самогубство, вистреливши з табельної зброї. Його тіло знайшли у службовому автомобілі біля одного з кладовищ міста

Про це пише місцнвий телеграм-канал СВОЇ, передає RegioNews.

За інформацією джерел, загиблий – оперуповноважений кримінальної поліції Криворізького районного управління. Сьогодні вранці він мав здати зброю після чергування, але не з'явився. Це стало приводом для початку пошуків.

На місці трагедії наразі працюють відповідні служби, а заїзд до кладовища перекрито.

Правоохоронці з'ясовують причини та обставини події.

