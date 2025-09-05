15:51  05 вересня
На вихідних в Україні буде по-літньому тепло
10:43  05 вересня
На Рівненщині чоловік викликав поліцію через "викрадені" наркотики
08:57  05 вересня
У Карпатах вагітна туристка з Дніпра травмувалася під час спуску з гори Петрос
05 вересня 2025, 14:30

У Дніпрі посадовці вишу вимагали хабар за вступ на магістратуру

05 вересня 2025, 14:30
Фото: Нацполіція
В абітурієнтів на Дніпропетровщині вимагали хабар. Відомо, що вимагали з людей за вступ на магістратуру 2 500 доларів

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Відомо, що чоловік, який займав високу посаду в університету, разом зі спільником вимагали від абітурієнтів хабарі за безперешкодний вступ на магістратуру. Правоохоронці задокументували момент отримання першої частини хабаря у розмірі 500 доларів, а вже за кілька хвилин — і другої частини грошей розміром 2 000 доларів.

Ці гроші спільники планували поділити між собою. Зараз обидва отримали підозру. Тепер їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна та позбавлення права обіймати певні посади.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині затримали директора коледжу. Він організував незаконну схему ухилення від мобілізації. Директор вимагав 2 тисячі доларів США від чоловіка призовного віку, щоб той міг бути зарахованим на денну форму навчання та отримати відстрочку від військової служби.

05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
