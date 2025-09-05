Фото: Нацполіція

В абітурієнтів на Дніпропетровщині вимагали хабар. Відомо, що вимагали з людей за вступ на магістратуру 2 500 доларів

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Відомо, що чоловік, який займав високу посаду в університету, разом зі спільником вимагали від абітурієнтів хабарі за безперешкодний вступ на магістратуру. Правоохоронці задокументували момент отримання першої частини хабаря у розмірі 500 доларів, а вже за кілька хвилин — і другої частини грошей розміром 2 000 доларів.

Ці гроші спільники планували поділити між собою. Зараз обидва отримали підозру. Тепер їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна та позбавлення права обіймати певні посади.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині затримали директора коледжу. Він організував незаконну схему ухилення від мобілізації. Директор вимагав 2 тисячі доларів США від чоловіка призовного віку, щоб той міг бути зарахованим на денну форму навчання та отримати відстрочку від військової служби.