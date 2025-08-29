15:45  29 августа
Лето в Украине завершится жарой до +33 градусов
12:50  29 августа
Племянница стала жертвой: в Винницкой области мужчину осудили за сексуальное насилие
09:59  29 августа
В Хмельницкой области грузовик протаранил полицейские авто: пострадали пять человек
29 августа 2025, 16:13

СБУ разоблачила пророссийского агента, который наводил удары по больницам Донецкой области

29 августа 2025, 16:13
Фото: иллюстративное
По данным Службы безопасности, мужчина действовал в интересах оккупантов и корректировал ракетные и артиллерийские обстрелы по Краматорску

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Злоумышленник был задержан в августе 2024 года по месту жительства. Во время обыска правоохранители изъяли его мобильный телефон, с которого отправлялись данные врагу. Среди объектов, которые попадали в поле его внимания, были госпитали и другие больницы, где находились на лечении украинские военные после боев на линии фронта.

Следствие установило, что агентом оказался 48-летний безработный, которого завербовали в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте". Там он распространял пророссийские настроения и вступил в контакт с представительницей министерства обороны рф, которая работает на спецслужбы. По ее заданию мужчина обходил город и собирал данные о расположении военных и медицинских объектов.

На основании доказательств, собранных сотрудниками контрразведки и следователями СБУ, суд признал мужчину виновным в государственной измене, совершенной во время военного положения (ч. 2 ст. 111 УК). Расследование проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, СБУ задержала агента ФСБ, который передавал врагу координаты военных объектов в пяти областях Украины. Мужчина собирал информацию об аэродромах, комплексах ПВО и предприятиях по производству беспилотников и передавал ее через знакомых и отметки на картах.

27 августа 2025
