У Дніпрі правоохоронці затримали ексміліціонера, який працював на росіян. Відомо, що він наводив атаки агресора на запасні командні пункти та об’єкти укриття Сил безпеки та оборони на території міста

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Чоловік потрапив у поле зору росіян, коли публікував у соцмережах антиукраїнські коментарі. Згодом він передавав росіянам текстові повідомлення та різну інформацію про кількість і місцезнаходження особового складу військових частин у місті.

Зокрема, зрадник шпигував поблизу локацій підрозділів поліції та Національної гвардії, які беруть участь у боях на передовій та відбивають повітряні напади ворога на прифронтову громаду. СБУ затримали агента. Під час обшуку в нього забрали два мобільні телефони та системний блок, за допомогою яких він передавав інформацію ворогу.

Чоловік отримав підозру. Зараз він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

