15:14  03 вересня
У Пекіні мікрофон випадково зафіксував розмову Сі та Путіна про безсмертя
15:01  03 вересня
У Києві зупинили банду, що постачала наркотики до столичного СІЗО
13:59  03 вересня
Завтра в Україні очікується до +32, але подекуди пройдуть грози
03 вересня 2025, 18:48

Два райони Дніпропетровщини зазнали обстрілів: є загиблий та постраждала 49-річна жінка

03 вересня 2025, 18:48
Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
На Дніпропетровщині під час обстрілів загинула одна людина, ще кілька будинків та інфраструктура зазнали пошкоджень

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Упродовж дня Нікопольщина зазнавала обстрілів з боку російських військ. Агресор застосовував безпілотники та артилерію, уражалися населені пункти райцентру, а також Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади.

Наслідки обстрілів на Нікопольщині

Внаслідок атак загинув один чоловік. Крім того, постраждала 49-річна жінка, яка отримала поранення і наразі проходить амбулаторне лікування.

Під час обстрілів зайнялися три приватні будинки. Вогонь охопив ще дві господарські споруди, одна будівля отримала пошкодження. Вісім осель були пошкоджені, також постраждали місцева інфраструктура та гараж.

Пошкоджені будинки та господарські споруди

На Синельниківщині ситуація залишалася напруженою через удари російських безпілотників. Ворог поцілив по Межівській та Петропавлівській громадах, спричинивши займання двох приватних будинків, вантажівки та мікроавтобуса.

Раніше повідомлялося, Суми зазнали ударів російських дронів, через що в місті сталася масштабна пожежа. Постраждала дитина.

