09:38  02 вересня
На Рівненщині 14-річна дівчина побила молодшу школярку: поліція відкрила кримінальну справу
08:17  02 вересня
Вибух на Одещині: хлопець постраждав після того, як підняв невідомий предмет
10:06  02 вересня
Настя Каменських залишила Україну та працює у США після мовного скандалу
UA | RU
UA | RU
02 вересня 2025, 10:18

На Дніпропетровщині викрили схему незаконного виїзду чоловіків за кордон

02 вересня 2025, 10:18
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Співробітники міграційної поліції викрили схему, за якою військовозобов’язаним чоловікам пропонували нелегально виїхати за кордон

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За даними слідства, організатором оборудки був 39-річний житель Дніпра. Він гарантував клієнтам допомогу в перетині кордону поза офіційними пунктами пропуску. Вартість таких послуг складала 12 тисяч доларів США.

Поліцейські провели обшуки у фігуранта

Правоохоронці затримали чоловіка під час зустрічі з потенційними "клієнтами" у закладі громадського харчування. Одразу після цього в його помешканні та автомобілі провели обшуки. Поліцейські виявили мобільні телефони, ноутбук, чорнові записи та документи з ознаками підробки. Також вилучили готівку, пістолет і набої до нього.

Вилучили документи, зброю та гроші

Фігуранта затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за статтями ч. 3 ст. 15 та ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів у змові з іншими особами.

29 серпня суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі слідчі з’ясовують усі обставини справи та коло можливих співучасників.

Раніше повідомлялося, Польща депортувала 15 громадян України, яких визнали небезпечними для громадського порядку та безпеки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпро кордон перетин кордону незаконна діяльність схема затримання мобілізація військовозобовʼязані виїзд за кордон
Розкрадання 23 тонн нафти: на Сумщині затримали фігуранта, який переховувався роками
02 вересня 2025, 09:13
На Харківщині озброєний чоловік у балаклаві пограбував жінку та спалив її будинок
02 вересня 2025, 08:22
У Дніпрі викрили масштабну мережу наркоторговців
01 вересня 2025, 22:55
Всі новини »
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
Косметика й бритвені касети: на Львівщині зупинили контрабанду на два мільйони
02 вересня 2025, 11:43
Нафтова пляма обсягом понад 10 тонн рухається Чорним морем у напрямку Криму
02 вересня 2025, 11:35
Масове отруєння шаурмою на Вінниччині: поліція завершила розслідування справи
02 вересня 2025, 11:22
На Рівненщині водій автомобіля "Jaguar" допустив наїзд на 35-річного пешехода
02 вересня 2025, 11:06
Російська армія зазнала масштабних втрат у серпні
02 вересня 2025, 10:56
Костюк зупинилася за крок до чвертьфіналу US Open
02 вересня 2025, 10:55
Смертельна ДТП на Миколаївщині: зіткнулися дві фури
02 вересня 2025, 10:49
Поліція показала наслідки російських обстрілів на Харківщині
02 вересня 2025, 10:43
До $3 тисяч: на Закарпатті військового посадовця викрили на хабарях
02 вересня 2025, 10:38
На Донеччині викрили російського "крота" на одній з ремонтних баз ЗСУ
02 вересня 2025, 10:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »