На Дніпропетровщині викрили схему незаконного виїзду чоловіків за кордон
Співробітники міграційної поліції викрили схему, за якою військовозобов’язаним чоловікам пропонували нелегально виїхати за кордон
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
За даними слідства, організатором оборудки був 39-річний житель Дніпра. Він гарантував клієнтам допомогу в перетині кордону поза офіційними пунктами пропуску. Вартість таких послуг складала 12 тисяч доларів США.
Правоохоронці затримали чоловіка під час зустрічі з потенційними "клієнтами" у закладі громадського харчування. Одразу після цього в його помешканні та автомобілі провели обшуки. Поліцейські виявили мобільні телефони, ноутбук, чорнові записи та документи з ознаками підробки. Також вилучили готівку, пістолет і набої до нього.
Фігуранта затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за статтями ч. 3 ст. 15 та ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів у змові з іншими особами.
29 серпня суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі слідчі з’ясовують усі обставини справи та коло можливих співучасників.
