За даними слідства, організатором оборудки був 39-річний житель Дніпра. Він гарантував клієнтам допомогу в перетині кордону поза офіційними пунктами пропуску. Вартість таких послуг складала 12 тисяч доларів США.

Поліцейські провели обшуки у фігуранта

Правоохоронці затримали чоловіка під час зустрічі з потенційними "клієнтами" у закладі громадського харчування. Одразу після цього в його помешканні та автомобілі провели обшуки. Поліцейські виявили мобільні телефони, ноутбук, чорнові записи та документи з ознаками підробки. Також вилучили готівку, пістолет і набої до нього.

Вилучили документи, зброю та гроші

Фігуранта затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за статтями ч. 3 ст. 15 та ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів у змові з іншими особами.

29 серпня суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі слідчі з’ясовують усі обставини справи та коло можливих співучасників.

