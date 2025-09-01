19:33  01 вересня
Українські військові звільнили важливий населений пункт на Донеччині
17:06  01 вересня
У Дії з'явився штучний інтелект
14:28  01 вересня
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
01 вересня 2025, 22:55

У Дніпрі викрили масштабну мережу наркоторговців

01 вересня 2025, 22:55
Фото: Нацполіція
У Дніпрі правоохоронці викрили наркоторговців, які на своєму "бізнесі" щомісяця заробляли близько мільйона гривень. Вони продавали "товар" у різні регіони України

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Організував наркобізнес 33-річний чоловік. Він також залучив ще двох місцевих жителів. "товар" вони продавали через закладки, а також через відправлення поштою. Розрахунок відбувався і готівкою, і переказами на банківські картки.

Правоохоронці провели понад 10 обшуків на території Дніпра та Києва, під час яких вилучили 1,7 кг канабісу, 1 кг альфа-PVP, кокаїн, амфетамін, мефедрон та MDMA, а також три автомобілі – Infiniti, Mazda та Daewoo Lanos, травматичну зброю та нарізну рушницю, понад 270 набоїв різного калібру, корпуси гранат, грошові кошти у різній валюті, засоби зв’язку, банківські картки, електронні ваги та пакувальні матеріали.

Попередньо, наркоторговці заробляли приблизно півмільйона гривень щомісяця.

Чоловікам уже повідомили про підозру ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Нагадаємо, на початку серпня в Тернопільській області викрили організовану злочинну групу, яка збувала наркотики, зброю та боєприпаси. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

