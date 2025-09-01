09:57  01 сентября
01 сентября 2025, 09:57

В лицее на Днепропетровщине создали джинсовый класс

01 сентября 2025, 09:57
Фото: Відомо
В одном из лицеев Павлограда в Днепропетровской области создали джинсовый кабинет

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Відомо".

Мастерицы со школьниками сшили специальные чехлы для стульев из джинсов.

В лицее рассказали, что старые материалы собрали по всей школе. Из остатков сшили цветочные горшки и сделали гирлянду под доской из джинсовых карманов.

Причиной такого обновления стало то, что оранжевые стулья быстро пачкались и уже потеряли вид. Проблему решили просто и экологически – сшили для них чехлы из старых джинсов.

"Старые джинсы, из которых были сшиты чехлы на стуле, "подсказали" идею сделать этот кабинет стилевым. Обновили шкафы, заменили освещение, сделали органайзеры для групповой тренинговой работы, перекрасили и оформили стену в джинсовой тематике", – рассказала директор Лицея Лилия Черн.

В школе отмечают: это хороший пример для детей, что даже не нужные на первый взгляд вещи можно превратить в полезные и оригинальные.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области 1 сентября в первые классы пойдут около 21 тысячи детей. Местное самоуправление будет решать, в каком формате будет работать каждое отдельное учебное заведение.

Днепропетровская область лицей класы обновление обучение
