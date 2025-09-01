Росіяни атакували працівників ДТЕК на Дніпропетровщині
На Дніпропетровщині росіяни атакували енергетиків ДТЕК, коли ті проводили аварійні роботи поблизу лінії фронту
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДТЕК.
Як зазначається, енергетики ДТЕК потрапили під обстріл ворожого дрону.
"29 серпня бригада ДТЕК проводила аварійні роботи поблизу лінії фронту. У цей момент російський безпілотник влучив у службову автівку", – йдеться у повідомленні.
Відомо, що транспортний засіб повністю згорів разом із обладнанням.
Нагадаємо, 30 серпня росіяни обстріляли ринок на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки постраждали чотири людини.
