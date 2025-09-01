Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Чоловік загинув під час конфлікту зі своїм знайомим, а підозрюваний намагався приховати злочин. Тіло потерпілого було знайдено у закинутій криниці, а його автомобіль спалено в полі за межами села.

За інформацією поліції, 26 серпня 2025 року під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці отримали повідомлення про зникнення місцевого жителя. Чоловік поїхав з дому на власному автомобілі та не повернувся. Негайно було розпочато пошукові заходи.

Тіло чоловіка знайшли у закинутій криниці

Того ж дня працівники Межівського відділення поліції виявили у полі спалений автомобіль зниклого. Під час подальших пошуків неподалік, у закинутій криниці, знайшли тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. За попередньою інформацією, конфлікт стався під час спільного застілля, під час якого один із чоловіків завдав іншому смертельних тілесних ушкоджень.

Поліція розслідує обставини злочину

29 серпня підозрюваному повідомили про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. Слідство триває, поліція перевіряє всі обставини події.

