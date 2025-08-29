Иллюстративное фото

На днях медики получили вызов на Никопольскую станцию ЭМД. Там из-за атаки дрона получил ранение 65-летний мужчина

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Пострадавшего довезли в сельскую амбулаторию попутным транспортом. Местная жительница объяснила, что к берегу ехать опасно, потому что там летают дроны. Пострадавший лежал на заднем сиденье легкового автомобиля. Его быстро перевели на носилки, парамедик осматривала пациента в салоне автомобиля.

Общее состояние тяжелое. Видно, что потерял много крови. Нашла ранение спины в области лопатки и задней поверхности бедра. Артериальное давление низкое. Не теряя времени, бригада выехала на госпитализацию. Помощь пострадавшему оказывали на ходу. Парамедик обработала раны, наложила повязки, сделала внутривенный доступ, обезболивание, начала инфузионную терапию. Жизнь пациента спасена, большое спасибо всем, кто присоединился к его спасению!", – рассказала заведующая Никопольской Станцией скорой медицинской помощи Валентина Марченко.

Напомним, в Херсонской области двое работников прокуратуры пострадали в результате атаки вражеского дрона. Вражеский дрон попал в служебный автомобиль, принадлежащий прокуратуре.