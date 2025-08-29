22:53  29 августа
Россияне атаковали Запорожье, в городе пожар
22:44  29 августа
В Одессе пройдет новый литературный фестиваль
15:45  29 августа
Лето в Украине завершится жарой до +33 градусов
UA | RU
UA | RU
29 августа 2025, 22:43

На Днепропетровщине медики спасали жизнь мужчине после атаки дрона

29 августа 2025, 22:43
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

На днях медики получили вызов на Никопольскую станцию ЭМД. Там из-за атаки дрона получил ранение 65-летний мужчина

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Пострадавшего довезли в сельскую амбулаторию попутным транспортом. Местная жительница объяснила, что к берегу ехать опасно, потому что там летают дроны. Пострадавший лежал на заднем сиденье легкового автомобиля. Его быстро перевели на носилки, парамедик осматривала пациента в салоне автомобиля.

Общее состояние тяжелое. Видно, что потерял много крови. Нашла ранение спины в области лопатки и задней поверхности бедра. Артериальное давление низкое. Не теряя времени, бригада выехала на госпитализацию. Помощь пострадавшему оказывали на ходу. Парамедик обработала раны, наложила повязки, сделала внутривенный доступ, обезболивание, начала инфузионную терапию. Жизнь пациента спасена, большое спасибо всем, кто присоединился к его спасению!", – рассказала заведующая Никопольской Станцией скорой медицинской помощи Валентина Марченко.

Напомним, в Херсонской области двое работников прокуратуры пострадали в результате атаки вражеского дрона. Вражеский дрон попал в служебный автомобиль, принадлежащий прокуратуре.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрелы оккупанты Днепропетровская область медики
В Харьковской области медики спасли жизнь женщине с инфарктом
29 августа 2025, 21:43
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Какие купюры в Украине подделывают чаще всего: как защищают банкноты
30 августа 2025, 02:00
Ваучеры на обучение: какие профессии выбирают украинцы
30 августа 2025, 01:40
В Киеве стало больше офисов: с чем это связано
30 августа 2025, 01:20
Украинским фермерам будет компенсация от государства: кого коснется
30 августа 2025, 01:00
"Звучит пафосно, но это совсем не так": ведущий Анатолий Анатолич рассказал, сколько платит за личного водителя детям
30 августа 2025, 00:40
"Мы скрывались от ракет": актриса Анастасия Цимбалару призналась, какой момент в ее карьере был самым трудным
30 августа 2025, 00:20
Известный бренд отказался от контракта с Каменскими после ее скандала с российскими песнями
29 августа 2025, 23:54
Никак не могут продать: в ЕС резко обвалились цены на картошку – почему
29 августа 2025, 23:13
Россияне атаковали Запорожье, в городе пожар
29 августа 2025, 22:53
В Одессе пройдет новый литературный фестиваль
29 августа 2025, 22:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »