Иллюстративное фото

В Харьковской области бригада экстренной медицинской помощи спасла жизнь женщине. Оказалось, что у нее был острый инфаркт

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Это произошло в Лозовской общине. Там в бригаду экстренной медицинской помощи обратилась 53-летняя женщина. Она жаловалась на сильную боль в груди. При поступлении медики диагностировали острый инфаркт миокарда с элевацией сегмента ST.

Медицинское учреждение, в котором проводят стентирование, находилось далеко. Поэтому врачи решили воспользоваться препаратом "Металлиз" для тромболитической терапии. Благодаря оперативным действиям бригады состояние женщины улучшилось.

Сейчас она в стабильном состоянии доставлена в больницу, где продолжит лечение.

