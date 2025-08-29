22:53  29 августа
Россияне атаковали Запорожье, в городе пожар
29 августа
В Одессе пройдет новый литературный фестиваль
29 августа
Лето в Украине завершится жарой до +33 градусов
29 августа 2025, 21:43

В Харьковской области медики спасли жизнь женщине с инфарктом

29 августа 2025, 21:43
Иллюстративное фото
В Харьковской области бригада экстренной медицинской помощи спасла жизнь женщине. Оказалось, что у нее был острый инфаркт

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Это произошло в Лозовской общине. Там в бригаду экстренной медицинской помощи обратилась 53-летняя женщина. Она жаловалась на сильную боль в груди. При поступлении медики диагностировали острый инфаркт миокарда с элевацией сегмента ST.

Медицинское учреждение, в котором проводят стентирование, находилось далеко. Поэтому врачи решили воспользоваться препаратом "Металлиз" для тромболитической терапии. Благодаря оперативным действиям бригады состояние женщины улучшилось.

Сейчас она в стабильном состоянии доставлена в больницу, где продолжит лечение.

Напомним, ранее в Днепре медики провели военную операцию. Оказалось, что в кость вросла спица. Через десять лет металлический предмет начал причинять боль. Теперь, после удачной операции, военный надеется вернуться в службу.

медики Харьковская область
