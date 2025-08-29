22:53  29 серпня
29 серпня 2025, 22:43

На Дніпропетровщині медики рятували життя чоловіку після атаки дрона

29 серпня 2025, 22:43
Ілюстративне фото
Днями медики отримали виклик на Нікопольську станцію ЕМД. Там через атаку дрона отримав поранення 65-річний чоловік

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Потерпілого довезли до сільської амбулаторії попутним транспортом. Місцева жителька пояснила, що до берега їхати небезпечно, бо там літають дрони. Постраждалий лежав на задньому сидінні легкового автомобіля. Його швидко переклали на ноші, парамедик оглядала пацієнта в салоні автомобіля.

"Загальний стан важкий. Видно, що втратив багато крові. Знайшла поранення спини в області лопатки та задньої поверхні стегна. Артеріальний тиск низький. Не гаючи часу, бригада виїхала на госпіталізацію. Допомогу потерпілому надавали на ходу. Парамедик обробила рани, наклала пов’язки, зробила внутрішньовенний доступ, знеболення, розпочала інфузійну терапію. Життя пацієнта врятоване, велике спасибі всім, хто долучився до його порятунку!", – розповіла завідувачка Нікопольської Станції швидкої медичної допомоги Валентина Марченко.

Нагадаємо, на Херсонщині двоє працівників прокуратури постраждали внаслідок атаки ворожого дрону. Ворожий дрон влучив у службовий автомобіль, що належить прокуратурі.

