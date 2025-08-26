Фото: DeepState

Мова йде про окупацію російськими військами двох населених пунктів на Дніпропетровщині - Запорізького та Новогеоргіївки

Про це повідомляє аналітичний проєкт Deep State, передає RegioNews.

Ці дані відображені на оновленій інтерактивній мапі бойових дій.

Водночас офіційні джерела спростовують заяви рф про захоплення інших сіл у регіоні. Зокрема, у Міністерстві оборони росії раніше заявили про нібито контроль над Філією. Проте фото- чи відеодоказів так і не надали. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що станом на 24 серпня населений пункт залишається під контролем України. Українські військові відбили десятки штурмових дій на Покровському напрямку, зокрема й у районі Філії.

За даними DeepState, ворог здійснив просування на ділянках фронту, що межують із Дніпропетровською областю. Найбільш помітні зміни відзначають у районі села Олексіївка Донецької області та поблизу Зеленого Поля, яке знаходиться на стику трьох регіонів - Донецької, Запорізької та Дніпропетровської. Також фіксується активність у напрямку села Темирівка на Запоріжжі.

Українські оборонні структури пояснюють подібні заяви російської сторони інформаційними операціями. За їхніми словами, такі повідомлення спрямовані на поширення паніки серед населення та створення ілюзії успіху російського наступу.