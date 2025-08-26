13:16  26 серпня
У мережі з'явилося відео силового затримання Івана Белецького в Ужгороді
12:56  26 серпня
П'яний і зі зброєю: на Одещині чоловік влаштував стрілянину в парку
07:42  26 серпня
На Київщині робот-собака допомагає саперам у розмінуванні
26 серпня 2025, 15:30

Росіяни окупували два села на Дніпропетровщині - Запорізьке та Новогеоргіївку

26 серпня 2025, 15:30
Фото: DeepState
Мова йде про окупацію російськими військами двох населених пунктів на Дніпропетровщині - Запорізького та Новогеоргіївки

Про це повідомляє аналітичний проєкт Deep State, передає RegioNews.

Ці дані відображені на оновленій інтерактивній мапі бойових дій.

Водночас офіційні джерела спростовують заяви рф про захоплення інших сіл у регіоні. Зокрема, у Міністерстві оборони росії раніше заявили про нібито контроль над Філією. Проте фото- чи відеодоказів так і не надали. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що станом на 24 серпня населений пункт залишається під контролем України. Українські військові відбили десятки штурмових дій на Покровському напрямку, зокрема й у районі Філії.

За даними DeepState, ворог здійснив просування на ділянках фронту, що межують із Дніпропетровською областю. Найбільш помітні зміни відзначають у районі села Олексіївка Донецької області та поблизу Зеленого Поля, яке знаходиться на стику трьох регіонів - Донецької, Запорізької та Дніпропетровської. Також фіксується активність у напрямку села Темирівка на Запоріжжі.

Українські оборонні структури пояснюють подібні заяви російської сторони інформаційними операціями. За їхніми словами, такі повідомлення спрямовані на поширення паніки серед населення та створення ілюзії успіху російського наступу.

25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
