Фото: Прокуратура Украины

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

Согласно данным следствия, подозреваемая пыталась совершить теракт в городе Павлоград. Ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что 19-летняя жительница Павлограда получила от "куратора" посредством мессенджера задачу следить за транспортом ВСУ в городе для подготовки взрыва.

Подозреваемая зафиксировала военный автомобиль на фото и видео и передала материалы "куратору". Позже она забрала самодельное взрывное устройство из специально обустроенного тайника и попыталась заложить его под автомобиль. Благодаря слаженным действиям правоохранителей теракт удалось предотвратить.

Женщину задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины, а суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под арестом без возможности внесения залога. Досудебное расследование продолжается.

