21:05  25 августа
На Украину надвигается резкое похолодание с дождями
19:27  25 августа
В Киеве приговорили к заключению псевдоминера
18:09  25 августа
В Закарпатье задержали иностранца, который шел из Словакии в Украину
25 августа 2025, 22:15

На Днепропетровщине бездомные захватили укрытие

25 августа 2025, 22:15
Читайте також українською мовою
Фото: Відомо
Читайте також
українською мовою

В Кривом Роге бездомные захватили модульное укрытие, которое находится возле супермаркета на улице Спасское. Теперь это фактически их квартира

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Внутри модульного укрытия все занято вещами. На стенах появились надписи и рисунки, которых раньше не было. Также очевидцы видели мужчину, отдыхавшего на полу. Теперь укрытие стало жильем для бездомных.

Местные жители и волонтеры говорят, что подобные случаи происходят все чаще в Кривом Роге. Поэтому надеются, что вопрос использования укрытий будет пересмотрен, чтобы обеспечить их функциональность в экстренных условиях.

Социальные службы регулярно предлагают временное жилье для бездомных. Однако многие из них говорят, что им проще остаться на улице, чем пользоваться предоставленным жильем, что приводит к освоению доступных конструкций.

Напомним, ранее в Ивано-Франковске бездомные захватили укрытие в доме. Местные жители теперь туда не ходят, потому что они выгоняют их и угрожают. За дело взялась полиция.

25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
