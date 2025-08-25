Фото: Відомо

В Кривом Роге бездомные захватили модульное укрытие, которое находится возле супермаркета на улице Спасское. Теперь это фактически их квартира

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Внутри модульного укрытия все занято вещами. На стенах появились надписи и рисунки, которых раньше не было. Также очевидцы видели мужчину, отдыхавшего на полу. Теперь укрытие стало жильем для бездомных.

Местные жители и волонтеры говорят, что подобные случаи происходят все чаще в Кривом Роге. Поэтому надеются, что вопрос использования укрытий будет пересмотрен, чтобы обеспечить их функциональность в экстренных условиях.

Социальные службы регулярно предлагают временное жилье для бездомных. Однако многие из них говорят, что им проще остаться на улице, чем пользоваться предоставленным жильем, что приводит к освоению доступных конструкций.

Напомним, ранее в Ивано-Франковске бездомные захватили укрытие в доме. Местные жители теперь туда не ходят, потому что они выгоняют их и угрожают. За дело взялась полиция.