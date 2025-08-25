21:05  25 серпня
На Україну насувається різке похолодання з дощами
19:27  25 серпня
У Києві засудили до ув'язнення псевдомінера
18:09  25 серпня
На Закарпатті затримали іноземця, який йшов зі Словаччини в Україну
UA | RU
UA | RU
25 серпня 2025, 22:15

На Дніпропетровщині безхатьки захопили укриття

25 серпня 2025, 22:15
Читайте также на русском языке
Фото: Відомо
Читайте также
на русском языке

У Кривому Розі безхатьки захопили модульне укриття, яке знаходиться біля супермаркету на вулиці Спаське. Тепер це фактично їхня квартира

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Всередині модульного укриття все зайнято речами. На стінах з'явились написи та малюнки, яких раніше не було. Також очевидці бачили чоловіка, який відпочивав на підлозі. Тепер укриття стало житлом для безпритульних.

Місцеві жителі та волонтери говорять про те, що такі випадки відбуваються все частіше в Кривому Розі. Тому сподіваються, що питання використання укриттів буде переглянуто, щоб забезпечити їхню функціональність в екстрених умовах.

Соціальні служби регулярно пропонують тимчасове житло для безпритульних. Проте багато хто з них говорить, що їм простіше залишитися на вулиці, ніж користуватися наданим житлом, що призводить до освоєння доступних конструкцій.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківську безхатьки захопили укриття в будинку. Місцеві жителі тепер туди не ходять, бо ті виганяють їх та погрожують. За справу взялась поліція.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
укриття безхатьки Дніпропетровська область
У Києві 1 із 8 укриттів існує лише "на папері", – Офіс Омбудсмена
20 серпня 2025, 20:02
Всі новини »
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
На Дніпропетровщині п'яний чоловік випав з вікна
25 серпня 2025, 22:35
США будуть залучені до гарантій безпеки для України - Трамп
25 серпня 2025, 21:56
Вражає: дружина Позитива показала результат на вагах через 8 місяців після пологів
25 серпня 2025, 21:48
Відомого американського актора та режисера внесли до бази "Миротворець"
25 серпня 2025, 21:40
У Харкові чоловік вигадав напад, щоб врятувати кохану від тюрми
25 серпня 2025, 21:37
На Україну насувається різке похолодання з дощами
25 серпня 2025, 21:05
На Хмельниччині двох екс-посадовців підозрюють у розкраданні 11 млн грн на забудові лікарняного корпусу
25 серпня 2025, 20:57
Стало відомо, чи підвищуватимуть штрафи за порушення мовного законодавства
25 серпня 2025, 20:40
До $5 тис. від бізнесу вимагали харківські податківці за "роботу без штрафів" та "додаткових перевірок"
25 серпня 2025, 20:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »