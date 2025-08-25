Фото: Відомо

У Кривому Розі безхатьки захопили модульне укриття, яке знаходиться біля супермаркету на вулиці Спаське. Тепер це фактично їхня квартира

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Всередині модульного укриття все зайнято речами. На стінах з'явились написи та малюнки, яких раніше не було. Також очевидці бачили чоловіка, який відпочивав на підлозі. Тепер укриття стало житлом для безпритульних.

Місцеві жителі та волонтери говорять про те, що такі випадки відбуваються все частіше в Кривому Розі. Тому сподіваються, що питання використання укриттів буде переглянуто, щоб забезпечити їхню функціональність в екстрених умовах.

Соціальні служби регулярно пропонують тимчасове житло для безпритульних. Проте багато хто з них говорить, що їм простіше залишитися на вулиці, ніж користуватися наданим житлом, що призводить до освоєння доступних конструкцій.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківську безхатьки захопили укриття в будинку. Місцеві жителі тепер туди не ходять, бо ті виганяють їх та погрожують. За справу взялась поліція.