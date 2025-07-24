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24 июля 2025, 22:35

Бездомные захватили укрытие на Прикарпатье: полиция начала проверку

24 июля 2025, 22:35
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Фото: Galka.if.ua
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Правоохранители в Ивано-Франковской области заявили о начале проверки ситуации с укрытиями. Отмечается, что местные жители официально не обращались

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Правоохранители во время мониторинга соцсетей увидели информацию, что в укрытии на улице Заречной в Ивано-Франковске поселились бездомные. Они отпугивают людей угрозами.

В полиции отметили, что ранее местные жители к ним не обращались. Это укрытие находится на балансе службы гражданской защиты зданий и сооружений регионального филиала Львовской железной дороги.

"Полицейские приступили к проверке: устанавливают обстоятельства, общаются с жителями, а также взаимодействуют с балансодержателем и органами местной власти для разрешения ситуации", - заявили правоохранители.

Напомним, ранее в местных медиа сообщали, что это произошло, когда дверь в укрытие стала оставлять постоянно открытой. Там поселились бездомные и стали угрожать людям. Впоследствии местные жители просто отдали ключи и отказались от укрытия, потому что не хотят иметь дело с этими людьми.

Ситуация происходит давно, ведь в местных СМИ сообщали, что эти бездомные еще в 2023 году демонтировали дорогостоящую систему вентиляции. Тогда из-за этого возбудили уголовное дело.

Фото: Galka.if.ua
Фото: Galka.if.ua
Фото: Galka.if.ua
Фото: Galka.if.ua
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полиция укрытия бездомные Ивано-Франковск
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