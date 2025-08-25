Россия ударила по пожарной части на Днепропетровщине: ранен спасатель

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

В воскресенье, 24 августа, российские войска нанесли удар по пожарно-спасательному подразделению в поселке Покровское Никопольского района на Днепропетровщине

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В результате обстрела ранения получил начальник караула. Его оперативно доставили в больницу, там он получает необходимую медицинскую помощь.

Обстрел также нанес значительные повреждения здания местной пожарной части и пожарного автомобиля.

Напомним, недавно в Синельниковском районе российские военные попали дроном в двигавшийся по трассе микроавтобус. В результате атаки погиб 59-летний мужчина. Еще пять человек пострадали.

Ранее в ООН отмечали, что за первые пять месяцев 2025 года количество погибших и раненых граждан почти на 50% превысило аналогичный показатель за тот же период в прошлом году.