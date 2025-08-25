Росія вдарила по пожежній частині на Дніпропетровщині: поранено рятувальника

Фото: ДСНС Дніпропетровщини

У неділю, 24 серпня, російські війська завдали удару по пожежно-рятувальному підрозділу в селищі Покровське Нікопольського району на Дніпропетровщині

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що наслідок обстрілу поранення отримав начальник караулу. Його оперативно доставили до лікарні, там він отримує необхідну медичну допомогу.

Обстріл також спричинив значні пошкодження будівлі місцевої пожежної частини та пожежного автомобіля.

Нагадаємо, нещодавно в Синельниківському районі російські військові влучили дроном в мікроавтобус, що рухався трасою. Внаслідок атаки загинув 59-річний чоловік. Ще п'ятеро людей постраждали.

Раніше в ООН зазначали, що за перші п'ять місяців 2025 року кількість загиблих і поранених цивільних майже на 50% перевищила аналогічний показник за той самий період торік.