09:29  25 серпня
У Києві побили й пограбували адвоката: нападникам світить до 10 років ув'язнення
04:51  25 серпня
Трагедія на Київщині: 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку під час гри
02:36  25 серпня
У центрі Києва 25 серпня обмежать рух: деталі
UA | RU
UA | RU
25 серпня 2025, 07:18

Росія вдарила по пожежній частині на Дніпропетровщині: поранено рятувальника

25 серпня 2025, 07:18
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Дніпропетровщини
Читайте также
на русском языке

У неділю, 24 серпня, російські війська завдали удару по пожежно-рятувальному підрозділу в селищі Покровське Нікопольського району на Дніпропетровщині

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що наслідок обстрілу поранення отримав начальник караулу. Його оперативно доставили до лікарні, там він отримує необхідну медичну допомогу.

Обстріл також спричинив значні пошкодження будівлі місцевої пожежної частини та пожежного автомобіля.

Нагадаємо, нещодавно в Синельниківському районі російські військові влучили дроном в мікроавтобус, що рухався трасою. Внаслідок атаки загинув 59-річний чоловік. Ще п'ятеро людей постраждали.

Раніше в ООН зазначали, що за перші п'ять місяців 2025 року кількість загиблих і поранених цивільних майже на 50% перевищила аналогічний показник за той самий період торік.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли поранення Дніпропетровська область російська армія пожежна частина рятувальник
Масована атака: у Сумах понад 10 влучань, палають будинки
25 серпня 2025, 02:48
На Харківщині дрон вдарив по будинку: постраждали дві жінки
25 серпня 2025, 02:26
РФ заявила про захоплення Філії на Дніпропетровщині: що відомо насправді
24 серпня 2025, 16:25
Всі новини »
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
Україна та Канада домовилися про спільне виробництво оборонної продукції
25 серпня 2025, 11:24
На Сумщині прикордонники знищили 14 російських БпЛА
25 серпня 2025, 11:19
На Черкащині під час перевезення до навчального центру помер мобілізований чоловік
25 серпня 2025, 10:59
Російські дрони, КАБи та РСЗВ атакували Сумщину: є загиблий та поранені
25 серпня 2025, 10:54
Україна вперше показала нову крилату ракету, яка літає на 1000 км
25 серпня 2025, 10:46
Іноземні ЗМІ про Залужного: він міг би стати жорстким лідером, який пообіцяв би українцям "кров, піт і сльози"
25 серпня 2025, 10:38
Від вінілу до набору для гольфу: на Львівщині митники вилучили незадекларовані товари на 800 тисяч гривень
25 серпня 2025, 10:26
На Сумщині попрощалися із 47-річним прикордонником
25 серпня 2025, 10:15
Поліцейські затримали 25-річного жителя Одещини за підозрою у вбивстві знайомого
25 серпня 2025, 10:05
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
25 серпня 2025, 09:52
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »