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12 июня 2025, 12:58

РФ убивает все больше мирных украинцев: данные ООН

12 июня 2025, 12:58
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фото: Вечерний Киев
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Последняя волна российских ракетных атак дальнего радиуса действия и ударов беспилотников приводит к значительному росту жертв среди гражданского населения Украины в 2025 году

Об этом сообщила мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) в ежемесячном докладе, передает RegioNews.

Так, за первые пять месяцев года количество погибших и раненых граждан почти на 50% превысило аналогичный показатель за тот же период 2024 года.

В мае зафиксировано, по меньшей мере, 183 погибших и 836 раненых среди гражданских по всей Украине.

Наибольшие потери нанесли ракетные обстрелы и баражировочные беспилотники дальнего радиуса действия, а беспилотники ближнего радиуса, оснащенные камерами высокого разрешения, повлекли больше жертв в прифронтовых населенных пунктах. 97% жертв произошли на подконтрольной Украине территории.

"Этот год ужасен для гражданского населения по всей Украине: количество погибших и раненых значительно больше, чем за аналогичный период 2024 года", — заявила глава ММПЧУ Даниэль Белль.

Она добавила, что сочетание интенсивных ракетных обстрелов и атак беспилотников создает смертельную угрозу мирным жителям.

В июне обстрелы с применением оружия дальнего радиуса действия еще усилились, что повлекло за собой новые жертвы. По данным украинских властей, с 6 июня российские войска выпустили более 1500 единиц оружия дальнего радиуса действия по территории Украины.

Напомним, российская армия за прошедшие сутки, 11 июня, убила двух жителей Донецкой области, еще шесть человек получили ранения.

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Россия Украина война ООН гражданские смерти беспилотники ракеты
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