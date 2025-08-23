На Днепропетровщине вражеский дрон попал в маршрутку: есть погибший и пострадавшие
Российские военные попали дроном в микроавтобус, двигавшийся по трассе в Синельниковском районе
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
В результате атаки погиб 59-летний мужчина. Еще пять человек пострадали.
Также глава ОВА сообщил, что по уточненным данным в результате утреннего удара КАБами по Маломихайловской общине ранения получили два человека, среди них – 10-летний ребенок.
Напомним, утром 23 августа российские военные атаковали Киев. Вражеский дрон упал возле многоэтажки в Соломенском районе города.
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
На Житомирщине столкнулись Skoda и ЗАЗ: пострадали четыре человека, среди них 15-летний парень
23 августа 2025, 13:54Россияне ударили по пожарной части в Донецкой области: последствия
23 августа 2025, 13:25Обломки вражеского беспилотника упали около многоэтажки в Киеве: в полиции показали фото
23 августа 2025, 12:20Келлог едет в Украину: цель визита
23 августа 2025, 11:51При возвращении из боевого задания погиб пилот истребителя МиГ-29
23 августа 2025, 11:26Силы ПВО ночью ликвидировали 36 из 49 вражеских беспилотников
23 августа 2025, 10:49Ракетный удар по американскому предприятию в Мукачево: на третьи сутки пожар потушили
23 августа 2025, 10:19Зеленский поздравил украинцев с Днем государственного флага
23 августа 2025, 09:32Звезда "Супермодель по-украински" оказалась в больнице: что произошло
23 августа 2025, 03:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все блоги »