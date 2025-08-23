Фото: прокуратура

Российские военные попали дроном в микроавтобус, двигавшийся по трассе в Синельниковском районе

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В результате атаки погиб 59-летний мужчина. Еще пять человек пострадали.

Также глава ОВА сообщил, что по уточненным данным в результате утреннего удара КАБами по Маломихайловской общине ранения получили два человека, среди них – 10-летний ребенок.

Напомним, утром 23 августа российские военные атаковали Киев. Вражеский дрон упал возле многоэтажки в Соломенском районе города.