Фото: Відомо

В Шахтерском у пляжа нашли мужчину. Известно, что у него было огнестрельное ранение. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Врачи отметили, что смерть наступила в результате отека вещества головного мозга, перелома свода черепа и огнестрельного, шарового, слепого ранения головы, полученного из неуточненного огнестрельного оружия.

Очевидцы заметили мужчину возле здания по зоне отдыха пляжа. Тогда его голова была в крови. По словам свидетелей, он лежал на земле и пытался подняться. При этом потерпевший говорил, что якобы упал и не нуждается в помощи. "Скорая" прибыла, оказала помощь, но мужчина отказался от госпитализации.

Правоохранители во время осмотра местности за пределами села Николаевка обнаружили 185 гильз, один патрон и два окурка. Расследование продолжается.

