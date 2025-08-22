18:45  22 августа
22 августа 2025, 20:55

На Днепропетровщине нашли раненого мужчину у пляжа: что известно

22 августа 2025, 20:55
Фото: Відомо
В Шахтерском у пляжа нашли мужчину. Известно, что у него было огнестрельное ранение. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Врачи отметили, что смерть наступила в результате отека вещества головного мозга, перелома свода черепа и огнестрельного, шарового, слепого ранения головы, полученного из неуточненного огнестрельного оружия.

Очевидцы заметили мужчину возле здания по зоне отдыха пляжа. Тогда его голова была в крови. По словам свидетелей, он лежал на земле и пытался подняться. При этом потерпевший говорил, что якобы упал и не нуждается в помощи. "Скорая" прибыла, оказала помощь, но мужчина отказался от госпитализации.

Правоохранители во время осмотра местности за пределами села Николаевка обнаружили 185 гильз, один патрон и два окурка. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что убийца женщины в Каменском мог скрыться за границу. Правоохранители разыскивают мужчину, убившего жену. Понятно, что они были уже в процессе развода. Убийство случилось, когда он наведывался к детям.

расследование стрельба Днепропетровская область
21 августа 2025
Украинцев готовят к новым тарифам на электроэнергию
22 августа 2025, 22:55
Трамп обещает "очень важное решение" в отношении РФ и Украины
22 августа 2025, 22:40
НАБУ провело обыски в СБУ
22 августа 2025, 22:25
В Киеве снова ограничат движение
22 августа 2025, 22:11
Всю жизнь провели в оккупации: из Крыма спасли двух юных парней
22 августа 2025, 21:55
В Винницкой области в пожаре погиб человек
22 августа 2025, 21:36
Россияне нанесли удары по Краматорску
22 августа 2025, 21:27
В Виннице произошел конфликт между полицией, ТЦК и местными жителями
22 августа 2025, 21:20
На Днепропетровщине разоблачили схему хищения более 500 гектаров земли
22 августа 2025, 20:50
07 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
