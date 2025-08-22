Фото: Відомо

У Шахтарському біля пляжу знайшли чоловіка. Відомо, що в нього було вогнепальне поранення. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Лікарі зазначили, що смерть настала внаслідок набряку речовини головного мозку, перелому склепіння черепа та вогнепального, кульового, сліпого поранення голови, отриманого з неуточненої вогнепальної зброї.

Очевидці помітили чоловіка біля будівлі за відпочинковою зоною пляжу. Тоді його голова була в крові. За словами свідків, він лежав на землі та намагався піднятися. При цьому потерпілий казав, що нібито впав і не потребує допомоги. "Швидка" прибула, надала допомогу, але чоловік відмовився від госпіталізації.

Правоохоронці під час огляду місцевості за межами села Миколаївка знайшли 185 гільз, один патрон та два недопалки. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вбивця жінки в Кам'янському міг втекти за кордон. Правоохоронці розшукують чоловіка, який вбив дружину. Відомо, що вони були вже в процесі розлучення. Вбивство сталось, коли він навідувався до дітей.