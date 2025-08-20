12:58  20 августа
Украинка пыталась вывезти в Польшу коллекцию старинных монет
12:45  20 августа
На Закарпатье задержали парня за изнасилование 13-летнего ребенка: девочка беременна
10:55  20 августа
Бех-Романчук прокомментировала 4-летнее отстранение: ее реакция
20 августа 2025, 16:12

Мужчина умер прямо возле МАФов в Днепре - тело заметили прохожие

20 августа 2025, 16:12
фото: Телеграмм/Труха
На одной из центральных улиц нашли тело мужчины, в настоящее время полиция устанавливает обстоятельства его смерти

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В Днепре на улице Сечевых Стрельцов, 94 прохожие обнаружили тело мужчины и сообщили об этом правоохранителям. На место происшествия оперативно прибыли полицейские и медики.

Врачи осмотрели мужчину и констатировали его смерть. Пока причина гибели не установлена, продолжается первичный осмотр и фиксация обстоятельств происшествия.

Правоохранители опрашивают свидетелей и собирают информацию о последних действиях умершего, чтобы установить обстоятельства инцидента. Улица, где все произошло, временно находится под контролем полиции для проведения следственных мероприятий.

Ранее сообщалось, в Ровенской области во время застолья возник конфликт, закончившийся смертельным избиением. Тело 57-летнего мужчины обнаружили на кухне соседской квартиры на следующий день после вечеринки.

