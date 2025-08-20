фото: Телеграмм/Труха

На одной из центральных улиц нашли тело мужчины, в настоящее время полиция устанавливает обстоятельства его смерти

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В Днепре на улице Сечевых Стрельцов, 94 прохожие обнаружили тело мужчины и сообщили об этом правоохранителям. На место происшествия оперативно прибыли полицейские и медики.

Врачи осмотрели мужчину и констатировали его смерть. Пока причина гибели не установлена, продолжается первичный осмотр и фиксация обстоятельств происшествия.

Правоохранители опрашивают свидетелей и собирают информацию о последних действиях умершего, чтобы установить обстоятельства инцидента. Улица, где все произошло, временно находится под контролем полиции для проведения следственных мероприятий.

Ранее сообщалось, в Ровенской области во время застолья возник конфликт, закончившийся смертельным избиением. Тело 57-летнего мужчины обнаружили на кухне соседской квартиры на следующий день после вечеринки.