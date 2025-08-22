09:35  22 серпня
Вагітність у 15 років: у Харкові засудили чоловіка за сексуальний злочин
07:05  22 серпня
Замість балкона – будинок: житель Одеси розширив житло за рахунок охоронної зони
04:10  22 серпня
Оскароносний Чернов зніме фільм про мирні перемовини
22 серпня 2025, 10:45

На Дніпропетровщині суд повернув з оренди 22 гектари заповідної землі

22 серпня 2025, 10:45
Фото: прокуратура
Суд розірвав договір оренди та зобов’язав товариство повернути державі понад 22 га землі природно-заповідного фонду

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Божедарівська селищна рада передала ділянку вартістю майже 2,4 млн грн в оренду для сільськогосподарського виробництва. Згодом орендар змінив її цільове призначення, що заборонено природоохоронним законодавством.

Прокуратура подала позов до суду про розірвання договору оренди та повернення землі. Суд задовольнив вимоги й ухвалив рішення на користь держави.

Нагадаємо, у Дніпрі підприємство погасило понад 40 млн грн боргу за оренду землі та штрафів. Директора фірми, який занижував вартість ділянки в податковій звітності, судитимуть за ухилення від сплати податків і підроблення документів.

Дніпропетровська область суд земля оренда рішення прокуратура
