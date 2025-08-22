Фото: прокуратура

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Божедарівська селищна рада передала ділянку вартістю майже 2,4 млн грн в оренду для сільськогосподарського виробництва. Згодом орендар змінив її цільове призначення, що заборонено природоохоронним законодавством.

Прокуратура подала позов до суду про розірвання договору оренди та повернення землі. Суд задовольнив вимоги й ухвалив рішення на користь держави.

Нагадаємо, у Дніпрі підприємство погасило понад 40 млн грн боргу за оренду землі та штрафів. Директора фірми, який занижував вартість ділянки в податковій звітності, судитимуть за ухилення від сплати податків і підроблення документів.