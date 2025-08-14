Фото: БЭБ

В Днепре будут судить директора частного предприятия, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов и служебном подлоге

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности .

По данным следствия, руководитель предприятия занижал в налоговой отчетности нормативную денежную оценку земельного участка в центре города, чтобы не платить арендную плату в местный бюджет. Из-за этого город недополучил значительные средства – более 31,8 млн грн платы.

В ходе расследования предприятие возместило в бюджет более 40 млн грн – это сумма долга и штрафные санкции.

Обвинительный акт уже передан в суд.

