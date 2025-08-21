11:50  21 августа
21 августа 2025, 11:57

Маршрутка Днепр–Одесса с пассажирами во время движения столкнулась с грузовиком

21 августа 2025, 11:57
Фото: Свои/Кривой Рог
Читайте також
Маршрутка Днепр–Одесса попала в аварию с грузовиком в Кривом Роге, пострадали водитель и несколько пассажиров

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В Кривом Роге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки, курсирующей по маршруту Днепр–Одесса, и грузовика. Инцидент произошел во время движения, когда микроавтобус на скруглении дороги выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем.

Водителя маршрутки зажало в салоне после удара. Спасатели провели деблокировку и оказали помощь пострадавшему на месте происшествия. Согласно предварительной информации, водитель и пассажиры не смогли избежать столкновения из-за сложного дорожного покрытия и скорости движения на кривом отрезке дороги.

По меньшей мере, трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие оперативно были доставлены в местную больницу для оказания медицинской помощи. По словам очевидцев, люди направлялись на отдых, но вместо этого оказались в медицинском учреждении.

На месте работали сотрудники полиции и спасательной службы. Они выясняют все обстоятельства аварии, устанавливают причины и оценивают масштаб ущерба. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, на Новом мосту в Днепре мужчина внезапно упал на проезжую часть, после чего его переехали несколько автомобилей. Инцидент завершился смертельным исходом, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

21 августа 2025
