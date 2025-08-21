Фото: Телеграм/ХДнепр

На Новом мосту в Днепре произошла авария со смертельным исходом

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В Днепре на Новом мосту произошло смертельное ДТП. Мужчина попал под несколько автомобилей и погиб на месте. Инцидент произошел на заезде на мост в сторону центра города.

Согласно предварительным данным, потерпевший шел вдоль отбойника и внезапно очутился на проезжей части. Очевидцы сообщают, что мужчина мог пытаться пройти дорогу.

На месте происшествия работали правоохранители и следственно-оперативная группа. Они выясняют обстоятельства аварии и устанавливают всех участников. Предварительно известно, что сбивший потерпевшего водитель покинул место происшествия.

Правоохранители призывают свидетелей обращаться с любой информацией, которая поможет установить обстоятельства ДТП. Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, в Ровенской области 33-летняя женщина получила политравмы и ушибы после наезда автомобиля на пешеходном переходе. В Дубенском районе 19 августа произошло еще одно ДТП с участием пешехода.