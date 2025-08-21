11:50  21 августа
ДТП с пятью погибшими на Хмельнитчине: водительница будет находиться под стражей
10:03  21 августа
В Житомирской области повреждена контактная сеть: поезда курсируют с задержками
07:37  21 августа
Жестокое избиение на Винниччине: женщина в больнице, муж – в СИЗО
21 августа 2025, 11:43

В Днепре мужчина на мосту внезапно упал на проезжую часть, после чего его переехали несколько автомобилей

21 августа 2025, 11:43
Фото: Телеграм/ХДнепр
На Новом мосту в Днепре произошла авария со смертельным исходом

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В Днепре на Новом мосту произошло смертельное ДТП. Мужчина попал под несколько автомобилей и погиб на месте. Инцидент произошел на заезде на мост в сторону центра города.

Согласно предварительным данным, потерпевший шел вдоль отбойника и внезапно очутился на проезжей части. Очевидцы сообщают, что мужчина мог пытаться пройти дорогу.

На месте происшествия работали правоохранители и следственно-оперативная группа. Они выясняют обстоятельства аварии и устанавливают всех участников. Предварительно известно, что сбивший потерпевшего водитель покинул место происшествия.

Правоохранители призывают свидетелей обращаться с любой информацией, которая поможет установить обстоятельства ДТП. Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, в Ровенской области 33-летняя женщина получила политравмы и ушибы после наезда автомобиля на пешеходном переходе. В Дубенском районе 19 августа произошло еще одно ДТП с участием пешехода.

21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
