Фото: прокуратура

В четверг, 21 августа, около 04:40 российские военные нанесли ракетный удар по Мукачево на Закарпатье

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры и ГСЧС .

Двумя ракетами типа "Калибр" россияне попали по территории одного из предприятий с иностранными инвестициями. Возник масштабный пожар площадью около 7 тысяч кв. м.

Известно, что в результате удара по предприятию пострадали 15 человек. По информации полиции, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Самому младшему из травмированных – 22 года, самому старшему – 63.

На месте происшествия работают все оперативные службы. Правоохранители фиксируют повреждение инфраструктуры.

Продолжается ликвидация последствий российского обстрела.

Как сообщалось ранее, в результате атаки пострадал завод американской компании Flex International, специализирующейся на производстве электроники. Предприятие работает в Украине с 2002 года, является одним из крупнейших работодателей в Мукачево, на нем работает более 3500 человек.

Напомним, в ночь на 21 августа армия РФ атаковала Украину 614 средствами воздушного нападения. Зафиксированы попадания вражеских ракет и дронов в 11 локациях по территории Украины. Еще на трех объектах зафиксировано падение обломков сбитых воздушных целей.