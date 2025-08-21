Фото: Свої/Кривий Ріг

Маршрутка Дніпро–Одеса потрапила в аварію з вантажівкою в Кривому Розі, постраждали водій та кілька пасажирів

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У Кривому Розі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки, яка курсує за маршрутом Дніпро–Одеса, та вантажівки. Інцидент стався під час руху, коли мікроавтобус на заокругленні дороги виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажним автомобілем.

Водія маршрутки затисло в салоні після удару. Рятувальники провели деблокування і надали допомогу потерпілому на місці події. За попередньою інформацією, водій і пасажири не змогли уникнути зіткнення через складне дорожнє покриття та швидкість руху на кривому відрізку дороги.

Щонайменше троє пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості. Постраждалих оперативно доставили до місцевої лікарні для надання медичної допомоги. За словами очевидців, люди прямували на відпочинок, але замість цього опинилися у медичному закладі.

На місці працювали співробітники поліції та служби порятунку. Вони з’ясовують усі обставини аварії, встановлюють причини та оцінюють масштаб шкоди. Слідство триває.

