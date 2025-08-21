11:50  21 серпня
ДТП із пʼятьма загиблими на Хмельниччині: водійка перебуватиме під вартою
10:03  21 серпня
На Житомирщині пошкоджена контактна мережа: поїзди курсують із затримками
07:37  21 серпня
Жорстоке побиття на Вінниччині: жінка в лікарні, чоловік – у СІЗО
UA | RU
UA | RU
21 серпня 2025, 11:57

Маршрутка Дніпро–Одеса з пасажирами під час руху зіткнулася з вантажівкою

21 серпня 2025, 11:57
Читайте также на русском языке
Фото: Свої/Кривий Ріг
Читайте также
на русском языке

Маршрутка Дніпро–Одеса потрапила в аварію з вантажівкою в Кривому Розі, постраждали водій та кілька пасажирів

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У Кривому Розі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки, яка курсує за маршрутом Дніпро–Одеса, та вантажівки. Інцидент стався під час руху, коли мікроавтобус на заокругленні дороги виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажним автомобілем.

Водія маршрутки затисло в салоні після удару. Рятувальники провели деблокування і надали допомогу потерпілому на місці події. За попередньою інформацією, водій і пасажири не змогли уникнути зіткнення через складне дорожнє покриття та швидкість руху на кривому відрізку дороги.

Щонайменше троє пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості. Постраждалих оперативно доставили до місцевої лікарні для надання медичної допомоги. За словами очевидців, люди прямували на відпочинок, але замість цього опинилися у медичному закладі.

На місці працювали співробітники поліції та служби порятунку. Вони з’ясовують усі обставини аварії, встановлюють причини та оцінюють масштаб шкоди. Слідство триває.

Раніше повідомлялося, на Новому мосту в Дніпрі чоловік раптово впав на проїжджу частину, після чого його переїхали кілька автомобілів. Інцидент завершився смертельним наслідком, правоохоронці з’ясовують обставини події.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Кривий Ріг ДТП аварія маршрутка вантажівка постраждалі
У Дніпрі чоловік на мосту раптово впав на проїжджу частину, після чого його переїхали кілька автомобілів
21 серпня 2025, 11:43
На Полтавщині внаслідок ДТП автівка перекинулася на дах: є постраждалі
21 серпня 2025, 11:10
Удар "Калібрами" по американському підприємству на Закарпатті: зʼявились фото наслідків
21 серпня 2025, 10:23
Всі новини »
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Небезпечна знахідка в лісі: на Полтавщині знешкодили бойову частину ракети
21 серпня 2025, 13:29
На Вінниччині двоє чоловіків хотіли подолати Дністер, щоб дістатися Молдови
21 серпня 2025, 13:20
На Житомирщині посадовець міськради вимагав 100 грн за кожен кубометр заготовленої деревини
21 серпня 2025, 13:13
Обстріл Херсона: один загиблий, п'ятеро поранених, серед них поліцейські
21 серпня 2025, 13:10
На Київщині водій Tesla спровокував ДТП з мотоциклом: є постраждалий
21 серпня 2025, 12:56
В Україні майже у половини дітей фіксують ознаки ПТСР, - Олена Зеленська
21 серпня 2025, 12:48
Зеленський спростував ймовірність окупації всього Донбасу до кінця року
21 серпня 2025, 12:46
До Дня Незалежності Нацбанк випустить оновлену банкноту 20 грн із написом: "Слава Україні!"
21 серпня 2025, 12:30
Це не війна на знищення: чому Україна вистоїть
21 серпня 2025, 12:22
Директора школи на Житомирщині та спільників підозрюють у розтраті 1,3 млн грн
21 серпня 2025, 12:16
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віталій Шабунін
Сергій Фурса
Всі блоги »