17:29  18 серпня
Сухо і тепло: синоптик розповіла, якою буде погода 19 серпня
16:39  18 серпня
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
15:40  18 серпня
78-річна жінка загинула під колесами потяга у Борисполі
18 серпня 2025, 17:09

У Кам'янському на прохання патрульних показати права водій показав статевий орган

18 серпня 2025, 17:09
Фото: Telegram/ХДніпро
Суд виніс покарання водієві, який під час зупинки поліцією допустив неприпустиму поведінку

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Чоловік замість пред'явлення документів показав патрульним статевий орган. Інцидент стався під час складання протоколу за порушення правил дорожнього руху.

За інформацією правоохоронців, під час перевірки документів водій не лише вдавався до нецензурної лайки, а й здійснив демонстративний жест, який кваліфікують як публічну образу співробітників поліції. Така поведінка також порушує правила безпеки та поведінки на дорозі.

Суд розглянув матеріали справи та призначив чоловікові 60 годин обов'язкових громадських робіт. Крім того, порушник має сплатити 605 гривень судового збору. Фахівці зазначають, що рішення відповідає чинному законодавству та має на меті відновлення поваги до органів правопорядку й підтримку громадського порядку.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську під час хвилини мовчання чоловік здійснив нацистський жест. Наразі поліція проводить перевірку обставин інциденту та з’ясовує його деталі.

16 серпня 2025
07 серпня 2025
