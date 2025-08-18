11:56  18 августа
18 августа 2025, 15:00

На Днепропетровщине посреди дороги развалился автомобиль

18 августа 2025, 15:00
Посреди улицы в Каменском на асфальте остались детали развалившегося во время движения автомобиля

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

В Каменском на одной из центральных улиц посреди дороги распался автомобиль ВАЗ-2107. На асфальте остались отдельные элементы: выхлопная труба, задние колеса и другие детали.

На дороге остались обломки авто

Причины инцидента пока неизвестны. Согласно предварительным оценкам, повреждения могли произойти в результате дорожно-транспортного происшествия, однако в полиции официальное подтверждение этой версии пока не предоставляют.

Фрагменты автомобиля остаются на проезжей части, где движение транспорта достаточно интенсивное. Это создает потенциальную опасность для водителей и пешеходов, пока не будет организована уборка обломков.

Правоохранители и коммунальные службы уже проинформированы о ситуации. Ожидается, что они оперативно прибудут на место, чтобы очистить проезжую часть и обеспечить безопасность дорожного движения.

Ранее сообщалось, в Харькове на проспекте Юбилейном автомобиль сбил женщину вместе с пятимесячным младенцем. За рулем Nissan находилась женщина, которая не смогла избежать наезда на пешехода.

