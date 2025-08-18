На Днепропетровщине посреди дороги развалился автомобиль
Посреди улицы в Каменском на асфальте остались детали развалившегося во время движения автомобиля
Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.
В Каменском на одной из центральных улиц посреди дороги распался автомобиль ВАЗ-2107. На асфальте остались отдельные элементы: выхлопная труба, задние колеса и другие детали.
Причины инцидента пока неизвестны. Согласно предварительным оценкам, повреждения могли произойти в результате дорожно-транспортного происшествия, однако в полиции официальное подтверждение этой версии пока не предоставляют.
Фрагменты автомобиля остаются на проезжей части, где движение транспорта достаточно интенсивное. Это создает потенциальную опасность для водителей и пешеходов, пока не будет организована уборка обломков.
Правоохранители и коммунальные службы уже проинформированы о ситуации. Ожидается, что они оперативно прибудут на место, чтобы очистить проезжую часть и обеспечить безопасность дорожного движения.
